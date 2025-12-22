A época natalina, com sua atmosfera mágica e reflexiva, convida-nos a revisitar o evento central que a inspira: o nascimento de Jesus Cristo. Por isso que o Natal é um período de celebração e comunhão entre as famílias e amigos. Para os católicos, a data também é voltada a missas e celebrações especiais.

Pensando nisso, as paróquias e capelas de Araucária já definiram seus horários para as celebrações de Natal. Acompanhe a programação.

SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS

Véspera de Natal 24/12

  • 19h30- Matriz do Santuário – Praça Dr. Vicente Machado, s/nº – Centro.
  • 19h30 – Capela Nossa Senhora Aparecida – Rua Sergipe, 633-643 – Jardim Fonte Nova.
  • 19h30 – Capela São Sebastião – Rua Rosa Cichon, 92 – bairro Tindiquera.
  • 19h30 – Capela Senhor Bom Jesus – Av. Pedro Euzébio Lemos – Tietê.
  • 19h30 – Capela São Sebastião – Rua João Roque Schuertz – Espigão Alto.
  • 19h30 – Capela Nossa Senhora de Fátima e São Judas Tadeu Rua Paraná, 299 – bairro Iguaçu.

Natal 25/12

  • 9h – Capela Nossa Senhora de Fátima e São Judas Tadeu – Rua Paraná, 299, bairro Iguaçu.
  • 10h – Santuário Nossa Senhora dos Remédios, Praça Dr. Vicente Machado, s/n, Centro.

PARÓQUIA IMACULADA CONCEIÇÃO

Véspera de Natal 24/12

  • 18h- Capela São Francisco e Santa Terezinha do Menino Jesus – Rio do Cacho – área rural de Contenda
  • 18h – Capela São Sebastião – Rua Olivir Cabrini, área rural de Capinzal
  • 19h30 – Paróquia Imaculada Conceição – Praça 2 de maio, nº 208 – área rural de Catanduvas do Sul.
  • 19h30 – Capela São Sebastião (Cachoeira do Ipanema – área rural de Quitandinha.
    Natal – 25/12
  • 9h – Paróquia Imaculada Conceição – Praça 2 de maio, nº 208 – Catanduvas do Sul
  • 9h – Capela Nossa Senhora de Czestochowa e Jesus Misericordioso – Rua Nossa Sra. do Monte Claro – área rural de Capoeira Grande
  • 10h30 – Capela Nossa Senhora Aparecida e Santa Terezinha do Menino Jesus – Estrada de Lagoa Grande – área rural de Lagoa Grande Área Rural
  • 10h30 – Capela Nossa Senhora da Luz (Pocinho – Contenda).

PARÓQUIA SENHOR BOM JESUS

Véspera de Natal 24/12

  • 20h- Paróquia Senhor Bom Jesus – Rua Bernardino Lemos, 20 – bairro Costeira
  • 20h – Capela Santa Terezinha do Menino Jesus – Rua Begônia, 1560 – Jardim Tupy
  • 20h – Capela São José e Nossa Senhora da Luz – Rua Barigui, 689 – Jardim Shangri-lá.
    Natal – 25/12
  • 07h45- Capela São João Batista- São Francisco- Rua Amor-Perfeito, 678 – bairro São Francisco
  • 07h45 – Capela Santa Terezinha do Menino Jesus- Rua Begônia, 1560 – Jardim Tupy
  • 09h – Capela Santa Clara – Rua Azaléia, 23 – Jardim Santa Clara
  • 09h – Paróquia Senhor Bom Jesus – Rua Bernardino Lemos, 20 – Costeira
  • 10h15 – Capela São Vicente de Paulo – Rua Brinco de Cigana, 289 – Jardim D’ampezzo
  • 10h30 – Capela Santíssima Trindade- Rua Francisco Drewniak, 102 – bairro Maranhão
  • 10h30 – Capela São José e Nossa Senhora da Luz – Rua Barigui, 689 – Jardim Shangri-lá.

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES

Véspera de Natal 24/12

  • 18h- Capela São José – Praça Alberto Markovicz, 126 – Thomaz Coelho
  • 18h – Capela São Francisco de Assis – Rua Bico-de-Lacre, 718 – Jardim Califórnia
  • 19h – Paróquia Nossa Senhora das Dores -Av. das Araucárias, 3437 – Vila Angélica
  • 20h – Capela Santa Rita de Cássia, Rua Martins Deda, 1053 – Chapada
  • 20h15 – Capela São João Batista – Rua Beija-Flor, 568 – Jardim Sol Nascente.
    Natal – 25/12
  • 08h- Capela Santo Estanislau – Rua Estanislau Krupa – área rural de Rio Verde Acima
  • 08h – Capela São Sebastião – Rua Antônio Alves Pinto – Jardim Alvorada
  • 10h – Capela Nossa Senhora Aparecida- Av. das Araucárias, 248 – bairro Barigui.
  • 10h – Capela São Miguel – Rua Padre Boleslau Bayer, 2.449 – São Miguel
  • 19h – Capela São Sebastião – Rua Antônio Alves Pinto – Jardim Alvorada.

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO

Véspera de Natal 24/12

  • 19h- Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Rua Pedro Gawlak, 174 – bairro Fazenda Velha
  • 19h – Capela Nossa Senhora Aparecida – Rua Bruno da Rocha, 628 – Jardim Tropical
  • 19h – Capela São Sebastião – área rural de Rio Verde Abaixo
  • 20h15 – Capela Nossa Senhora dos Navegantes – Rua João Cichon, 651 – Porto das Laranjeiras
  • 20h15 – Capela Nossa Senhora de Lourdes – Rua José Skraba, 242 – Passaúna
  • 20h15 – Capela Nossa Senhora de Fátima – Rua Alexandre Mikosz – área rural de Formigueiro.
    Natal – 25/12
  • 08h- Capela Nossa Senhora da Assunção – Rua Pedro Zielinski – área rural de Campestre
  • 08h – Capela Nossa Senhora do Monte Claro – Av. Independência, 4248 – área rural de Campina das Pedras
  • 08h – Capela São Lucas, Rua Prof. João Chorosnicki, 267 – Jardim Monalisa
  • 09h30 – Capela Imaculado Coração de Maria, Rod. Mun. Euclides Gonçalves Ferreira, 3000 – área rural de Boa Vista
  • 09h30 – Capela Senhor Bom Jesus – Rua Cel. Manoel Gonçalves Ferreira, área rural de Guajuvira
  • 09h30 – Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Rua Pedro Gawlak, 174 – bairro Fazenda Velha.

Edição n.º 1496.