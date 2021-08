Parque Cachoeira passa a aplicar doses de reforço contra a Covid-19

Foto: Marco Charneski

A Secretaria Municipal de Saúde anunciou nesta terça-feira, 24 de agosto, a abertura de mais um ponto de vacinação para aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19. A aplicação da D2 acontecia apenas no Teatro da Praça, contudo, o Parque Cachoeira também passou atender a população em alguns dias da semana. Na hora do agendamento, o cidadão terá a possibilidade de escolher em qual ponto deseja receber a dose de reforço.

O agendamento da segunda dose deve acontecer na data mais próxima do prazo que consta na carteirinha de vacina, entregue à população no dia da primeira dose. “O Intervalo recomendado entre as doses: Coronavac (21 a 28 dias), AstraZeneca e Pfizer (12 semanas – 90 dias)”, explica a SMSA.

Com essa novidade, a orientação é para que os araucarienses fiquem atentos na hora de agendar, conferindo com atenção em qual dos dois pontos está agendando a segunda dose. “Você pode optar por receber um e-mail ou um SMS de confirmação da data e local. Mas recomendamos que também anote em um papel essas informações para evitar confusão”, orienta o Secretário de Saúde, Adilson Suguiura.

Agendamento

Existem duas formas de agendar a segunda dose da vacina: pelo site da prefeitura www.araucaria.pr.gov.br e também nas Unidades Básicas de Saúde. Se tiver alguma dúvida pode ligar no telefone do Disk Corona 0800.6425250.

Texto: PMA e Redação