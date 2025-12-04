Entre os dias 26 e 30 de novembro, o Parque Cachoeira recebeu mais uma edição da Feira de Adoção de Animais, que resultou em 67 adoções: 27 cães e 40 gatos ganharam um novo lar. A ação volta a ser realizada durante a Feira Sabores das Colônias, de 4 a 7 de dezembro, também no Parque Cachoeira, das 13 às 21h.

A ação é promovida pelo Departamento de Proteção Animal (DPA) da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), em parceria com protetores independentes devidamente cadastrados. O evento é destinado exclusivamente à adoção — não sendo permitido levar animais para doação no local.

Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento de identificação com foto e assinar o termo de adoção responsável. A Prefeitura reforça que a adoção consciente contribui para o bem-estar dos animais e para a construção de uma cidade mais solidária.