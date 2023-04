Parque Cachoeira receberá uma feira de brechós do Dia das Mães

Anote essa data aí na sua agenda!! Nos dias 12 e 13 de maio, o Parque Cachoeira vai receber a ArauBrechó do Dia das Mães, das 9h às 19h, evento que tem por objetivo promover as empreendedoras do ramo de brechós dentro da área de moda sustentável e moda circular, valorizando cada vez mais o empenho e dedicação de muitas mulheres que começaram suas empresas de forma online, ainda durante a pandemia da covid-19.

Nesta edição, a equipe de organização tem como meta fomentar cada vez mais o setor, proporcionando cursos de capacitação e oferecendo a possibilidade de formalização como microempreendedoras individuais, para aquelas que tiverem a vontade de atingir essa etapa, além de cursos de vitrinismo, vendas e empreendedorismo, oferecidos antes do evento.

Brechozeiras de Araucária e região metropolitana estão convidadas para participar do evento, porém serão apenas 15 expositoras para cada dia de feira, que acontece dois dias antes do domingo do Dia das Mães. “A ArauBrechó vai trazer também a oportunidade para os moradores de Araucária escolherem os melhores presentes para suas mamães, dentro dos padrões de sustentabilidade, que é um dos objetivos da moda circular”, destacam os organizadores.

O evento conta com o apoio da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Araucária e do Espaço Empreendedor para a realização gratuita dos cursos de capacitação, e da agência de modelos Kris Brasil Models. Mais informações podem ser obtidas através do Whatsapp (41) 98421-4040, das 10h até às 20h, de segunda a sexta-feira.

