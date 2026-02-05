Araucária perdeu nesta quinta-feira, 5 de fevereiro, Carlos Roberto de Castilhos, pai do vereador e presidente da Câmara de Araucária, Eduardo Castilhos. 

Pastor Beto, como era carinhosamente conhecido, tinha 74 anos e por mais de 20 anos atuou no pastoreio de fieis de sua congregação. Já há alguns meses vinha lutando contra um câncer e nas últimas semanas estava sob cuidados paliativos. “Meu vô foi um pastor muito dedicado e se há uma coisa que dá pra falar é que ele era um homem extremamente íntegro. Muito correto, ele era uma rocha forte pra todos ao redor dele”, comentou uma de suas netas.

Pastor Beto deixa a esposa Maurilia Rodrigues de Castilhos, mais conhecida como pastora Mariza; 4 filhos (Eduardo, Roberto, Tarcisio e Carla), 9 netos e 1 bisneta. Antes de se tornar pastor, trabalhou como representante comercial de uma empresa. “Ele era um homem apaixonado pela minha vó, era a coisa mais linda do mundo ver os dois juntos, ele era um homem muito cuidadoso com ela”, relembra a neta.

A cerimônia de despedida do pastor acontecerá ao longo desta tarde na Igreja do Evangelho Quadrangular Campina da Barra, que fica localizada na Rua Flor-de-Lis, 1097, no bairro Campina da Barra