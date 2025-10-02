O trio de voz, piano e percussão da cantora Patrícia Santos se apresenta nesta sexta-feira (03), às 13h30, no Teatro da Praça. A classificação indicativa é livre e os ingressos são gratuitos, podendo ser retirados na bilheteria uma hora antes do início do espetáculo, até o limite da lotação.

Intitulado “Da Resiliência à Essência”, o projeto é realizado através da Política Nacional Aldir Blanc, em parceria com a Prefeitura de Araucária. O show reúne composições autorais de MPB que abordam a trajetória de superação e recomeço da artista, mãe solo e compositora. As canções trazem reflexões sensíveis e poéticas sobre os ciclos da vida, comparando-os às estações do ano.

O espetáculo é dividido em duas partes. A primeira apresenta o repertório do álbum “Resiliência”, lançado em 2022 em todas as plataformas digitais e produzido integralmente em Araucária, com seis faixas que falam sobre a capacidade humana de resistir às adversidades sem perder sua essência. Já a segunda parte traz músicas do novo trabalho da artista, o disco “Essência”, lançado em 2025, com cinco canções em ritmos brasileiros.

Serviço
O Teatro da Praça está localizado na rua São Vicente de Paulo, 1091 – Centro.

Edição n.º 1485.