Patriotas enfrentará o Araucária na rodada de estreia do Paranaense Sub-20

No próximo domingo (30/03), a bola vai rolar pelo Campeonato Paranaense de Futebol Série A – Sub-20, competição organizada pela Federação Paranaense de Futebol. Já na rodada de estreia, um jogo de muita rivalidade tende a levantar as torcidas das arquibancadas do Estádio Municipal Osni Antônio da Silva, em Quatro Barras: Patriotas FC e Araucária EC se enfrentam às 15h30.

Rivalidade porque o Patriotas foi o responsável pela eliminação do Araucária no campeonato do ano passado, na fase que antecedeu às quartas de final. O Cacique precisava vencer aquele jogo e ainda contar com resultados de outras partidas para se classificar, o que não aconteceu, já que a partida acabou empatada em 1X1. Embora não tenha seguido adiante no Paranaense Sub-20 de 2024, o Araucária garantiu sua classificação para a primeira divisão deste ano.

Já o Patriotas, vem preparado para esta competição e com o elenco afinado, resultado de mais de 70 dias de treinamentos intensos. “Estamos treinando desde o dia 14 de janeiro em pré-temporada, visando o Paranaense da categoria. Diversos atletas chegaram ao clube, com rodagem por vários grandes times do Brasil, unindo-se aos que ficaram da temporada passada e que foram campeões da Copa Paraná Sub-20”, afirma a diretoria do Patriotas.

Ainda segundo a diretoria, o maior objetivo do clube em 2025 é a classificação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. “É claro que também buscaremos o título do Paranaense Sub-20. Lembrando que atualmente são 13 jogos de invencibilidade da categoria e quase 600 dias de invencibilidade como mandante”.

Edição n.º 1458.