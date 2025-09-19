O Patriotas FC estreou na Copa Paraná Sub-20 no dia 6 de setembro, jogando em casa, no CT Toca do Jacaré, contra o Rio Branco e perdeu por 5X2. Na segunda rodada o time ficou de folga e retornará a campo no sábado (20) para enfrentar o Paraná Clube pela terceira rodada. A partida acontece às 15h, no CT Toca do Jacaré, com transmissão pela JacaréTV.

Os 4 melhores times da primeira etapa da Copa Paraná se classificam para a próxima fase, que será no formato mata-mata. Importante lembrar que em 2024 o Patriotas conquistou a Copa Paraná Sub-20 de forma invicta.

TAÇA FPF

O Quadricolor também está disputando a Taça FPF 2025, da Federação Paranaense de Futebol. Jogou pela primeira rodada no dia 14 e perdeu para o Azuriz por 2X1, jogando fora de casa. O gol do Jacaré foi marcado por Vitor Saci, de pênalti. 

Com o resultado, o Azuriz somou os primeiros três pontos no campeonato e lidera o grupo B. O Patriotas, por outro lado, está na última posição.

Na segunda rodada o Quadricolor jogará em casa, diante do Foz do Iguaçu. A partida será no sábado (20), às 15h30, no Estádio Atílio Gionédis, com transmissão pela FPF TV.