O Patriotas FC segue focado na classificação para a próxima fase da Copa Paraná Sub-20. Na 6ª rodada, realizada no final de semana, o time aplicou uma sonora goleada de 5X0 em cima do Foz do Iguaçu, escrevendo em letras maiúsculas a sua quarta vitória na competição, após 6 jogos disputados. Com mais este resultado positivo, o Patriotas é o terceiro colocado na classificação, com 9 pontos.

O time comandado pelo técnico Eder Moraes marcou dois gols ainda no primeiro tempo, com Andrézinho aos 12 minutos e depois com Xuxa aos 45 minutos. No segundo tempo O Patriotas balançou a rede por mais três vezes: aos 23 minutos com o Fermino, aos 25 foi a vez do Cristian assinar o gol e aos 2 minutos do acréscimo o Uberaba fechou o placar. Na 7ª rodada o Quadricolor encara o Iguaçu, às 15h de sábado (18), no Estádio Municipal Antiocho Pereira. O jogo terá transmissão pelo canal do youtube da JacaréTV.

