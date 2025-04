Patriotas peca nas finalizações e perde na estreia da Segundona Paranaense

Apesar de ter dominado o jogo, o Patriotas FC foi derrotado pelo Nacional na estreia no Campeonato Paranaense de Futebol Profissional 2ª divisão – 2025, no jogo que aconteceu no sábado (12/04), em Paranaguá. O time sofreu o gol quase no final do jogo, aos 39 minutos, e embora tenha lutado bastante, não conseguiu buscar o empate e o placar ficou em 1X0 para o Nacional.

Pela segunda rodada da Segundona Paranaense o Patriotas enfrentará o Toledo nesta sexta-feira (18/04), às 15h30, no Estádio Municipal Fernando Charbub Farah – Gigante do Itiberê, em Paranaguá.

SUB-20

No Paranaense Sub-20 o Patriotas jogou em casa, no CT Toca do Jacaré, e perdeu para o Hope por 3X1 na terceira rodada, realizada no sábado (12). O time não começou bem na competição, pois vem de um empate com o Araucária na primeira rodada e uma derrota para o Operário na segunda.

No jogo de sábado, o Quadricolor inaugurou o placar logo no primeiro minuto de jogo, com o gol de Jackson Oliveira. Aos 14 minutos sofreu o primeiro gol do Hope, que manteve a pressão e marcou seu segundo gol aos 20 minutos. O Patriotas foi para o intervalo perdendo por 2X1, e na volta para a segunda etapa de jogo, tentou pressionar o adversário, porém logo nos 3 minutos iniciais acabou sofrendo mais um gol, que deu os números finais à partida: 3X1.

Pela quarta rodada o Patriotas jogará no sábado depois da Páscoa, 26 de abril, às 15h30, contra o Apucarana, em estádio a ser definido.

