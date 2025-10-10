O Patriotas FC está indo bem e tem chances de classificação nas duas competições que disputa: a Copa Paraná Sub-20 e a Taça FPF 2025, ambas promovidas pela Federação Paranaense de Futebol. Na primeira, o time já contabiliza quatro jogos, sendo duas vitórias e duas derrotas, e na segunda também está com quatro jogos e um saldo de três empates e uma derrota.

Pela Copa Paraná o Quadricolor entrará em campo para jogar pela 6ª rodada neste sábado, 11 de outubro, às 10h, contra o Foz do Iguaçu. A partida acontece no Estádio ABC, casa do adversário.

Na Taça FPF o Patriotas perdeu para o Azuriz por 2X1 na primeira rodada, e empatou nas outras três partidas que disputou, contra o Foz (2X2), Coritiba (0X0) e Rio Branco (0X0). Na quinta rodada, marcada para o sábado (11), o time estará de folga.

