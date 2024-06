Patriotas vence o Paranavaí e garante classificação antecipada para a semifinal

Com uma rodada de antecedência, o Patriotas FC já está classificado para a semifinal do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão – Segundona Paranaense. Na 8ª rodada, realizada no domingo (23/06), no Estádio Atílio Gionédis, o Quadricolor venceu o Paranavaí por 3X0 e passou a ocupar a terceira posição na tabela de classificação, com 16 pontos. O Paranavaí é o time cuja SAF (Sociedade Anônima do Futebol) foi adquirida pelo cantor sertanejo Gusttavo Lima.

O Patriotas abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo, com o gol de Guilherme Nascimento, aos 23 minutos do segundo tempo, Emerson Satoshi marcou o segundo e aos 34 minutos, Juan Ricardo balançou a rede mais uma vez, confirmando e assinando a vitória.

No próximo domingo (30), o Quadricolor enfrentará o Nacional, atual 5º colocado na tabela. O jogo será às 11h, no Estádio Atílio Gionédis, em Campo Largo.

Sub-20

No Paranaense Sub-20 o Patriotas continua na vice-liderança do Grupo D, com 7 pontos. O time abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo com o gol do Diogo Henrique, porém na volta para o segundo tempo, aos 4 minutos, sofreu o gol do empate. Os dois times tentaram o desempate, porém nenhum dos dois conseguiu abriu.

No próximo sábado (29), às 15h30, o Patriotas terá como adversário o Rio Branco, e o jogo será no Estádio Municipal Fernando Charbub Farah.

