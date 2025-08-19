Pazetudo Produtos de Limpeza comemora 29 anos de empresa em Araucária

A Pazetudo Produtos de Limpeza completou na terça-feira, 13 de agosto, 29 anos de história em Araucária. Fundada em 1996, a empresa iniciou suas atividades oferecendo produtos de limpeza para diferentes perfis de consumidores e, desde então, manteve a operação na cidade.

Há um ano e um mês, a loja passou a funcionar em um endereço mais amplo, na Rua Vital Brasil, 877, próximo ao Colégio Fazenda Velha. O novo espaço conta com estacionamento coberto e carrinhos para que os clientes possam circular com mais comodidade na hora de escolher os produtos. A equipe de atendimento atua de forma treinada para auxiliar sempre que solicitado, acompanhando o cliente desde a entrada até a entrega das compras no veículo.

Foto: Divulgação. Equipe Pazetudo.

A mudança para o novo local possibilitou a ampliação do mix de produtos, que abrange desde itens de limpeza residencial e comercial até a linha automotiva, voltada tanto para hobbistas quanto para profissionais da área de estética. Entre as novidades também estão produtos destinados a facilitar tarefas do dia a dia e soluções para limpezas mais pesadas.

“Nossos planos futuros são ampliar ainda mais a loja, trazendo mais novidades, pois essa área da limpeza não para de crescer, trazendo novidades tanto para área residencial, comercial e a linha automotiva que está cada dia com mais novidades, tanto para o cliente hobbista, como para o profissional de estética. E claro, trazendo produtos que facilitam a nossa vida no dia a dia e para uma limpeza mais pesada”, afirma a direção da empresa.

Ao longo do tempo, muitos clientes se tornaram amigos, fruto de uma relação de fidelidade mútua e da busca constante por oferecer produtos de qualidade, preços competitivos e atendimento próximo. “Agradecemos primeiramente a Deus, que nos dá a oportunidade de estarmos aqui todos os dias. Agradecemos também nossos clientes, pois sem eles nada aqui iria existir. Clientes esses que se tornaram amigos, pois são anos de fidelidade, tanto deles, como nossa, em sempre procurar o melhor produto, melhor preço e melhor atendimento. E estamos aqui, esperando todos para nos prestigiar”, convida a equipe da Pazetudo.

Serviço

A Pazetudo Produtos de Limpeza opera de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, e aos sábados, das 08h às 13h, na Rua Dr Vital Brasil, 877, perto do Colégio Fazenda Velha.

Edição n.º 1478. Maria Antônia.