A filial da PB Consignado Araucária está oferecendo atendimento gratuito a clientes aposentados e pensionistas do INSS que enfrentam dificuldades para acessar o crédito consignado em razão do bloqueio automático mensal dos benefícios. A unidade auxilia no acesso ao aplicativo Meu INSS, na realização da biometria facial, na solicitação de desbloqueio e, quando liberado pelo sistema, na simulação e contratação do empréstimo consignado.

Desde novembro de 2025, o INSS adotou o bloqueio automático mensal dos benefícios após o fechamento da folha de pagamento, exigindo que aposentados e pensionistas realizem biometria facial no aplicativo Meu INSS para liberar novas contratações de crédito consignado, cartões consignados ou portabilidade. A medida foi intensificada em 2026 e passou a impactar o volume de operações em todo o país.

A legislação garante aos beneficiários do INSS a possibilidade de comprometer até 35% da renda com empréstimos consignados, com prazo de pagamento de até 96 parcelas, além da contratação de dois cartões de crédito consignados, com 5% de margem cada, nas modalidades RMC e RCC. O consignado do INSS também possui teto de juros definido, atualmente em torno de 1,85% ao mês, o que o torna uma das linhas de crédito mais acessíveis para esse público.

Apesar disso, a exigência do desbloqueio mensal tem se mostrado um entrave para grande parte dos aposentados e pensionistas, especialmente aqueles com dificuldade no uso de tecnologia. Muitos utilizam aparelhos celulares antigos, com pouca memória, ou não conseguem concluir corretamente o processo de biometria facial. Há relatos de tentativas repetidas de acesso ao sistema por vários dias, necessidade de utilizar o aplicativo durante a madrugada e demoram de semanas para a conclusão do procedimento. No final de janeiro, entre os dias 27 e 31, o sistema do Meu INSS apresentou instabilidade parcial, o que agravou ainda mais a situação.

O atendimento do PB Consignado ocorre na Avenida Archelau de Almeida Torres, nº 1236, no bairro Iguaçu, das 8h30 às 18h, e quando necessário agendado fora de horário através dos telefones (41) 4114-0674 e (41) 3500-7788.