PB Consignado está com novo endereço para atender melhor seus clientes

A PB Consignado acaba de mudar para um novo endereço, visando oferecer ainda mais conforto e comodidade aos seus clientes. A empresa agora está atendendo no bairro Iguaçu.

A nova localização fica em frente à COMAB e próximo ao Parque Cachoeira, em um ponto de fácil acesso, ideal para aqueles que buscam encontrar os serviços financeiros com praticidade.

A PB Consignado é correspondente exclusivo do Paraná Banco, instituição que há mais de 45 anos se destaca no mercado como pioneira em empréstimos consignados. Ao longo dessas décadas, o Paraná Banco construiu uma boa reputação ao oferecer as menores taxas do mercado para pessoas físicas, contrastando com as taxas elevadas de outras modalidades de crédito, como crédito pessoal, limites de conta-corrente e cartões de crédito.

O foco da PB Consignados é atender aposentados e pensionistas do INSS, oferecendo condições vantajosas e seguras para quem busca o empréstimo consignado. Além disso, servidores públicos municipais, estaduais e federais, incluindo os funcionários da Prefeitura de Araucária, Prefeitura de Curitiba e do Estado do Paraná também podem adquirir os serviços.

Um dos serviços que a empresa disponibiliza também é o de saque do FGTS, facilitando o acesso ao crédito para diferentes perfis de clientes.

Vale destacar que a PB Consignado segue rigorosamente todas as normativas e regulamentações do setor financeiro, sendo auditada pelo Banco Central. Isso garante que todas as operações da empresa sejam realizadas de maneira transparente e dentro dos padrões exigidos, proporcionando segurança e tranquilidade aos clientes.

A PB Consignado já recebeu, inclusive, visitas do Procon, reafirmando seu compromisso com a legalidade e a confiança daqueles que a procuram.

Serviço

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h. Em casos de necessidade, a empresa fica a disposição fora do expediente e também realiza agendamentos para atendimento aos sábados.

Para entrar em contato, o telefone é (41) 4114-0674. No momento o WhatsApp da empresa está com instabilidade então para conseguir atendimento por este canal, o cliente deve ligar no fixo que o atendente entrará em contato posteriormente por WhatsApp.

Edição n.º 1435. Nina Santos.