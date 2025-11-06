A Prefeitura de Araucária concluiu nos últimos dias os trabalhos de pavimentação da rua Luiz Stigar, uma das principais estradas da localidade rural de Capinzal.

As obras haviam começado em abril e foram executadas pelas equipes da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes (SMOP). A via asfaltada tem 1.300 metros de extensão. Nela residem dezenas de famílias que ao longo de décadas sofreram com a poeira em dias mais quentes e com a lama em dias chuvosos.

O barro e o pó agora ficaram no passado. A conclusão das obras deu nova cara a região, que é rota regular de ônibus, vans escolares e também de dezenas de grupos de ciclistas, que semanalmente passam por ali apreciando as belezas da área rural de araucariense.

E dentre aqueles que podem dizer e provar que sempre brigou pela pavimentação da Luiz Stigar está o vereador Fábio Pavoni (PV). A primeira indicação solicitando o asfaltamento da via foi feita por ele ainda na legislatura passada. O pedido, porém, foi engavetado.

A história mudou quando o prefeito Gustavo Botogoski (PL) assumiu o comando do Município em 1º de janeiro. Já nos primeiros dias deste ano, Pavoni reapresentou formalmente a solicitação ao chefe do Executivo e, desta vez, a articulação política surtiu efeito. “Esse é um compromisso que assumi com a comunidade do Capinzal e que hoje podemos comemorar. A Rua Luiz Stigar é muito mais do que uma estrada local, ela serve os moradores, é rota do transporte coletivo, da condução escolar e ainda é utilizada por ciclistas e turistas que frequentam nossa zona rural. Ver esse pedido atendido mostra que o trabalho sério, técnico e persistente dá resultado”, destacou Pavoni.

O vereador ressaltou ainda o apoio que recebeu das secretarias de Obras Públicas, Planejamento e Urbanismo para que o projeto saísse do papel. Segundo Pavoni, foram algumas as reuniões com os titulares dessas pastas para discutir detalhes do projeto. “Essa conquista reforça o meu compromisso enquanto vereador com as comunidades do interior e evidencia como o diálogo entre Legislativo e Executivo podem transformar antigas demandas em soluções concretas”, afirma.