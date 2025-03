Pedidos feitos aos vereadores por alunos da Escola Delani são atendidos

Em novembro de 2024, alunos da Escola Municipal Delani Aparecida Alves, no bairro Capela Velha, participaram da sessão da Câmara Municipal e entregaram aos vereadores uma carta, pedindo melhorias para o bairro. A leitura da carta, escrita de próprio punho por uma aluna moradora do Jardim Arvoredo, gerou comoção entre os vereadores e muitos propuseram acolher as reivindicações e encaminhar ações que pudessem amenizar os problemas citados, como a falta de caçambas para destinação dos resíduos gerados, a falta de água tratada e problemas de alagamentos devido às fortes chuvas.

Segundo a direção da escola, logo após a visita à Câmara, a Prefeitura designou caçambas e caminhões de coleta para retirada de entulhos e lixos, e no dia 5 de janeiro, já com a nova gestão pública, a comunidade recebeu visitas dos representantes para verificar a atual situação.

“Em 10 de fevereiro foi feito ensaibramento na Rua Arapongas, no dia 6 de março tivemos a primeira edição do Políticas Públicas nos Bairros em Araucária, que busca aproximar a população dos serviços públicos essenciais, promovendo cidadania, inclusão social e bem-estar à comunidade. E em 11 de março, a Prefeitura e a Sanepar se comprometeram em regularizar o fornecimento de água no jardim Israelense, após 10 anos de espera. Lembrando que os vereadores são os representantes do povo e uma vez eleitos, têm o dever para com a sociedade, que precisa requerer seus direitos, visando o melhor para suas comunidades”, concluiu a direção.

