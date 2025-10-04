Na manhã deste sábado, 4 de outubro, uma unidade operacional da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR) sofreu um princípio de incêndio.

Imagens do fogo foram registradas e passaram a circular pelas redes sociais. Uma sirene de alerta chegou a ser acionada e pode ser ouvida de diversos pontos da cidade.

Conforme apurado por nossa reportagem, o incêndio foi rapidamente contido pela brigada da empresa. Posteriormente, equipes do Corpo de Bombeiros também teriam se dirigido ao local para averiguar a situação.

Os vídeos que circulam pelas redes sociais mostram uma fumaça densa e preta saindo de uma unidade da refinaria. A outra mostra o momento em que a brigada da empresa usa duas mangueiras para conter o incêndio.

O Popular entrou em contato com a assessoria de comunicação da Petrobras. Em nota eles informaram que uma equipe interna da refinaria investigará as causas do incêndio. De antemão, no entanto, explicaram que o sinistro não deixou nenhum ferido e que a produção da planta não chegou a ser afetada ou interrompida.

Confira o vídeo: