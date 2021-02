Compartilhe esta notícia

Foto: divulgação

Na noite da última terça-feira, 2 de fevereiro, o adorável Ozzy desapareceu de sua residência no bairro Iguaçu, próximo à Villa Hygge. Os donos do cãozinho o descrevem como super sociável, SRD, dócil e de porte pequeno. Ozzy possui pelagem escura, com patas e parte do focinho caramelo.

Quem tiver informações sobre o paradeiro do cachorro pode entrar em contato nos telefone (41) 99608-7388 ou (41) 99966-2520.