Chegou o dia em que muitos estavam ansiosos! A peregrinação da Nossa Senhora dos Remédios começa oficialmente nesta sexta-feira, 17 de outubro, e vai até o dia 30. Então fiéis, anotem aí, porque a caminhada será longa!

Como previsto, a saída acontecerá do Santuário Nossa Senhora dos Remédios, localizado no centro de Araucária, na Praça Dr. Vicente Machado. A partida será às 18h30, com destino à área rural de Onças, mais especificamente, na Capela localizada na Estrada Municipal de Onças, onde acontecerá a Santa Missa às 19h30.

No dia seguinte, 18 de outubro, a saída será partindo de Onças e indo para a Capela da Avenida Pedro Euzébio Lemos, na região de Mato Dentro, com Missa às 20h.
No dia 19 de outubro, a peregrinação seguirá para a Capela do Tietê, também na Avenida Pedro Euzébio Lemos, às 10h.

Campina das Palmeiras será o próximo destino, no dia 20 de outubro. Com a Santa Missa às 20h, a Capela fica localizada na Rua Brunatto Assef. No dia 21, os fiéis sairão às 18h30 de Campina das Palmeiras, indo para Campo Redondo, na Rua Luiz Tulio. A Missa será celebrada às 19h30.

Próxima parada: Rua João Roque Schertz, na região de Espigão Alto, no dia 22, com a Santa Missa às 19h30. No dia 23 de outubro, a Missa será no mesmo horário na Capela do Fazendinha, na Avenida Pedro Euzébio Lemos, n° 9167.

Na sexta-feira, 24 de outubro, a peregrinação seguirá para Palmital, ainda na mesma avenida, com a missa às 19h30. No dia seguinte, o destino será o Centro de Araucária, na Capela do Seminário, localizado na Rua São Vicente de Paulo, n° 1060, com Missa às 19h.

A viagem segue para o Jardim Iguaçu, no dia 26 de outubro, e será um pouco mais cedo, às 18h30. Neste dia, a festa chegará na Rua Paraná, n° 299. No próximo dia, saindo do Iguaçu, o destino será a Rua Sergipe, n° 643, na Capela do Fonte Nova, com a Missa às 19h30.

Falta pouco! No dia 28, no mesmo horário do dia anterior, a programação seguirá para a Rua Rosa Cichon, n° 92, no bairro Tindiquera. No mesmo dia, às 20h30, os fiéis seguirão com uma Procissão Motorizada de volta ao ponto de partida, o Santuário Nossa Senhora dos Remédios, finalizando assim a peregrinação.

Na quarta (29) e quinta (30), a comemoração será no Santuário mesmo, com a coroação de Nossa Senhora dos Remédios às 19h30 no primeiro dia, e Missa Festiva às 7h e 10h no segundo dia.