Perturbação de sossego acaba em grande confusão em bar no Thomaz Coelho

Uma ocorrência que era para ser um simples caso de perturbação do sossego resultou em uma grande confusão em um bar localizado na Rua Pedro José Saad, no bairro Thomaz Coelho. A Polícia Militar de Araucária foi acionada para conter o dono de um veículo Saveiro, que estava estacionado em frente ao estabelecimento com o som alto, incomodando os vizinhos. Ao chegar no local, a equipe foi recebida com xingamentos. O dono do carro também não colaborou e se negou em obedecer às ordens, inclusive xingou um dos policiais de “neguinho”.

Para aumentar ainda mais a confusão, no momento em que os policiais deram voz de prisão ao proprietário da Saveiro, os clientes do bar partiram pra cima da equipe e libertaram o suspeito. O casal dono do bar também agrediu a equipe com chutes, chegando a empurrar uma policial. A equipe pediu apoio, mas pela dificuldade de sinal, o reforço demorou a chegar. Na chegada das equipes, foi realizada uma busca na residência para tentar localizar o dono da Saveiro, mas sem sucesso.

Outra busca foi feita dentro do bar, e dessa vez o suspeito estava lá trancado. Todos os envolvidos na confusão foram conduzidos pelas equipes até a Companhia da PM onde foi lavrado um termo circunstanciado. Ainda de acordo com a PM, ao levantar a ficha do proprietário do veículo, constou que ele já tinha um boletim em seu desfavor, por perturbação de sossego.

Edição n.º 1402