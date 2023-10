Pescador encontra corpo de homem boiando em uma cava na região do Palmital

O corpo de um homem foi localizado por um pescador por volta das 10h da manhã desta terça-feira (03/10), em uma cava na área rural de Palmital, em Araucária. Ao se deparar com algo boiando nas águas localizadas perto da Avenida Pedro Euzébio Lemos, o pescador logo suspeitou se tratar de um cadáver e acionou a Polícia Militar.

O Corpo de Bombeiros também foi mobilizado e teve bastante trabalho para retirar o corpo das cavas devido à dificuldade de acesso, sendo necessário o uso de um bote. Os esforços concentrados das equipes duraram cerca de uma hora e meia até que o cadáver fosse resgatado.

Peritos do Instituto Médico Legal confirmaram se tratar de um corpo masculino, porém devido ao seu estado de decomposição, não foi possível estimar a idade. Ainda de acordo com os peritos, o tempo em que o corpo ficou submerso nas águas comprometeu as características morfológicas que poderiam ajudar na sua identificação, isso possivelmente só poderá ser descoberto após o exame de necrópsia.

Segundo a PM, a vítima apresentava marcas de tiros no peito e na cabeça. Além disso, foi achada com os pés amarrados. O corpo foi recolhido pelo IML.

Confira a entrevista da perita do IML, Cristiana do Instituto Médico: