Pesquisador polonês veio para Araucária visitar acervos históricos

Araucária recebeu recentemente a visita de uma equipe de pesquisa composta pelo Pe. Zdzislaw Malczewski Schr (reitor da Missão Católica Polonesa no Brasil) e Mikolaj Radomski (etnógrafo da Polônia), que estão realizando um projeto de pesquisa chamado “Patrimônio Cultural Polonês em Coleções de Museus Poloneses no Brasil”, financiado pelo Instituto Nacional do Patrimônio Cultural Polonês no Exterior POLONIKA, com sede em Varsóvia.

O objetivo principal do projeto é fazer o inventário e a documentação fotográfica de acervos de instituições polonesas que realizam atividades museológicas no Brasil. O Instituto POLONIKA planeja publicar os resultados das consultas em 2024. O livro conterá a história dos museus juntamente com uma descrição da coleção e um catálogo de inventário cientificamente preparado.

Em Araucária, o pesquisador visitou o Museu Tingui-Cuera, Memorial da Imigração Polonesa Romão Wachowicz, Museu de Artes Sacras de São Miguel, Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres, entre outros espaços. Ele foi acompanhado pelo secretário municipal de Cultura e Turismo Eduardo Tavares, pela fundadora do grupo folclórico polonês Wesoly Dom, entre outros cidadãos araucarienses.