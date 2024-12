Pet Shop Araucária conquista prêmio no Melhores do Ano e promete o melhor atendimento para os animais

O casal Lucas e Letícia, proprietários e groomers do Pet Shop Araucária, transformaram sua paixão pelos animais em um negócio de sucesso. A ideia de investir no mercado pet surgiu durante a pandemia, um período em que muitos tutores passaram a dedicar mais tempo aos seus animais de estimação e houve um aumento significativo nas adoções. Esse contato mais próximo com os pets despertou novas demandas, com os tutores se tornando mais exigentes na busca por produtos e serviços de qualidade.

A trajetória do Pet Shop Araucária começou em novembro de 2021, com a venda de produtos de forma online. Após estudos de mercado, o casal percebeu oportunidades na área de serviços estéticos para animais. Assim, em julho de 2022, inauguraram um centro estético pet em sua própria residência, oferecendo serviços diferenciados que chamaram a atenção dos moradores de Araucária, como banho com ozônio, cromoterapia, aromaterapia, musicoterapia, manejo low stress e ambiente livre de gaiolas. Tudo foi cuidadosamente planejado para criar um verdadeiro spa, garantindo momentos únicos para os pets e satisfazendo os desejos dos tutores mais exigentes.

O sucesso foi imediato, conquistando a confiança de muitos clientes. À medida que a demanda crescia, o espaço tornou-se pequeno. Em setembro de 2023, Lucas e Letícia decidiram expandir o negócio e abriram um novo espaço no bairro Cachoeira. O local conta com uma loja física de produtos e um centro estético ainda mais completo, oferecendo serviços de alta qualidade. O Pet Shop Araucária é especialista em cães de pequeno porte, com destaque em tosa bebê e na raça spitz alemão

O constante investimento em cursos e especializações permitiu que o Pet Shop Araucária se tornasse referência em estética pet não apenas em Araucária, mas também em Curitiba e região metropolitana. Em 2024, após um ano de funcionamento na nova sede, a empresa foi reconhecida com o prêmio Melhores do Ano na categoria Pet Shop, uma conquista que reflete o compromisso e o carinho dedicado aos clientes e seus animais de estimação.

Além de todo o cuidado com os serviços e produtos oferecidos, a marca Pet Shop Araucária é registrada e possui direitos autorais válidos em todo o território nacional, reafirmando a identidade e a qualidade de seus serviços.

O Pet Shop Araucária está localizado na rua Guanabara, n.º 225, no bairro Iguaçu. Para agendamento de tosa, banho terapêutico e outros serviços, os clientes podem entrar em contato pelo número (41) 98903-4100. Para mais detalhes, acessar o Instagram @petshop.araucaria ou conferir o catálogo pelo site www.petshoparaucaria.com.br.

Edição n.º 1444. Nina Santos.