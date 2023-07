Piazada do djanho pega rabeira em ônibus e colocam em risco a própria vida

Infelizmente, ao longo dos últimos tempos são vários os relatos, fotos e vídeos que chegam a redação de O Popular mostrando moleques, a grande maioria aparentando menos de dezoito anos, pegando rabeira em ônibus do transporte coletivo municipal.

A prática coloca em risco a vida dos próprios adolescentes, já que em caso de paradas bruscas desses coletivos, a chance deles acabarem parando embaixo dos rodados dos ônibus é grande. Isso quando não são atropelados pelo veículo que vem imediatamente atrás.

Nas imagens enviadas nesta sexta-feira, 21 de julho, um seguidor das páginas de O Popular registrou a prática na linha Ipês/Jatobá, bem na rua Agrimensor Carlos Hasselmann. Ainda de acordo com ele, os moleques se “gabavam” que vinham dependurado na rabeira do TRIAR desde o Centro da cidade. “O problema que além de colocarem a própria vida em risco, eles ainda podem prejudicar a vida de outras pessoas, já que se um acidente vier a acontecer, o motorista do ônibus ou de outro veículo terá que ficar dando explicações ou mesmo carregar a culpa por uma eventual vida perdida”, analisou.

Assista ao vídeo: