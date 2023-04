Não marque nenhum compromisso para o próximo sábado, 29 de abril. O Projeto De Olho no Futuro, do Jatobá FC, e o Costeira FC vão se enfrentar em dois amistosos, no Centro Esportivo Costeira e você está “convocado” a comparecer.

O primeiro jogo será às 14 horas entre as equipes da categoria sub-11 e na sequência entram em campo as equipes do sub-15. Os organizadores afirmam que a presença dos torcedores será muito importante para incentivar a gurizada.