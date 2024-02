Piloto araucariense Igor Ohpis já começa a se preparar para as competições de 2024

O mini piloto de Kart, Igor Ohpis, já retornou para a sua rotina de treinos para participar dos campeonatos nacionais. O treinamento é realizado por ele três vezes por semana em São José dos Pinhais, sempre dando o seu melhor para conquistar mais vitórias. Com apenas 8 anos, o pequeno piloto continuará na categoria mirim, sendo um dos mais novos do grid.

Aos 7 anos Igor conquistou o título de vice-campeão no Paranaense de Kart, além de ser campeão da 2ª etapa do Campeonato Metropolitano de Kart. Sua maior inspiração é Felipe Drugovich, um dos maiores automobilistas da atualidade, que com apenas 9 anos também conquistou o título de vice-campeão paranaense, na cidade de Cascavel, em 2009.

Além disso, Igor também começou o ano de 2024 com o pé direito. Nesse mês de janeiro, fechou uma incrível parceria com a distribuidora de combustíveis On Petro, muito conhecida pelas oportunidades oferecidas para o piloto nas competições nacionais e regionais.

Empresas e pessoas interessadas em patrocinar o piloto Igor Ohpis podem entrar em contato via e-mail por igorohpis@gmail.com.

Calendário 2024

O Calendário de 2024 já iniciou, e o piloto irá participar do maior Campeonato de Kart do Brasil, a Copa SP Light em Interlagos, São Paulo. A competição será composta por 10 etapas ao longo do ano.

Nesse mês de fevereiro, Igor irá participar do Open Sul Brasileiro em Pato Branco, no Paraná. Essa é uma competição que antecede o Sul Brasileiro, título de grande expressão em nível nacional. Ele será disputado no mesmo local, no mês de março.

VICTORIA MALINOWSKI / Edição n.º 1401