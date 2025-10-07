O jovem piloto Igor Ohpis, de apenas 9 anos, segue fazendo história no kartismo nacional. Após vencer a Copa do Brasil e o Campeonato Paranaense, ele conquistou no último sábado (27/09), no Kartódromo de Ingleses, em Florianópolis (SC), o título de campeão catarinense de kart, seu terceiro título consecutivo em 2025.

A trajetória até o título não foi fácil. Na tomada de tempo de sexta-feira, Igor enfrentou problemas mecânicos e precisou largar da última posição. Mesmo assim, o piloto mostrou talento e resiliência: na primeira corrida, largando em último, escalou o pelotão e terminou em 4º lugar, e na segunda corrida, novamente de trás, após a troca de motor, chegou a ocupar a 2ª posição, mas um erro em curva somado a um toque do adversário o colocou em 4º.

A grande final, no sábado, foi a consagração. Largando em 4º, Igor ultrapassou dois concorrentes logo na primeira volta e, já na segunda, assumia a liderança. Com emoção, cruzou a linha de chegada em primeiro e levantou mais um troféu.

“Foi muito legal e emocionante cruzar a linha de chegada em primeiro. Ter meus avós, minha mãe, meu irmão e meu pai — que cuidou do meu kart — ao meu lado, tornou essa conquista ainda mais especial”, destacou o tricampeão.

Agora, Igor volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro de Kart, que será disputado entre os dias 24 e 29 de novembro no Kartódromo Beto Carrero, em Penha (SC). O cronograma prevê duas classificatórias no dia 27, a super classificatória no dia 28 e a grande final no dia 29.

O piloto conta com o apoio dos patrocinadores Escola Theorema Bilíngue, Koube, Fifo Performance e Forza. E o convite fica aberto para novos patrocínios, basta entrar em contato pelo fone (41) 99855 1000 (Rafael).

Edição n.º 1485.