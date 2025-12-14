Uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento pelo bairro Costeira, quando foi abordada por um homem que informou a existência de máquinas caça-níqueis em funcionamento no interior de uma lotérica da região. Diante da denúncia, os policiais deslocaram-se até o endereço indicado e constataram a presença de duas máquinas utilizadas para jogo de azar em operação.

No local, as máquinas foram apreendidas e a responsável pelo estabelecimento foi encaminhada, juntamente com o material até a delegacia. Na unidade, foi lavrado um Termo Circunstanciado referente à ocorrência.