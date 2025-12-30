Nesta terça-feira (30), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal na Estrada do Capinzal, na zona rural.

O chamado foi repassado via sistema de atendimento de emergências, no qual a solicitante informou que sua mãe havia sido agredida por uma mulher, que utilizou um pedaço de madeira, causando lesões na mão direita, no antebraço esquerdo, nas costas, nas pernas e na face da vítima.

Conforme o relato, após as agressões, a autora teria saído do local conduzindo uma moto e jogado o veículo em direção à vítima, ocasionando uma queda. Ainda segundo as informações colhidas no local, o marido da autora, teria incentivado a continuidade das agressões. A solicitante relatou, também, receio por sua própria segurança, uma vez que reside próximo a agressora.

Diante da situação, os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia para esclarecimentos.