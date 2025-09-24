Na noite de terça-feira, 23 de setembro, a Polícia Militar de Araucária recebeu uma denúncia de disparos de arma de fogo em uma residência. Uma equipe foi até o local informado pelo denunciante e conversou com três pessoas, sendo dois homens e uma mulher.

A mulher estava com sangue nas roupas e relatou que havia se machucado ao quebrar o box do banheiro, após uma discussão com o companheiro. O sujeito confirmou que a discussão aconteceu, mas negou ter empurrado a moça no banheiro. O casal negou ter efetuado os disparos, mas o outro homem que estava presente confirmou que o companheiro da vítima havia atirado e escondido o revólver no quarto.

Os agentes realizaram buscas pela residência e encontraram uma arma de fogo calibre .38 com identificação adulterada, além de cinco cápsulas deflagradas no tambor, 11 munições intactas e um estojo deflagrado. No interior da casa, a PM também encontrou a filha de 10 anos da vítima, que estava bastante assustada. Por conta disso, foi acionado o Conselho Tutelar para acompanhar o caso.

Os envolvidos foram levados para prestar depoimento e para providências cabíveis na Delegacia de Polícia Civil de Araucária. O suspeito de efetuar os disparos foi algemado para resguardar sua integridade e a da equipe policial.