PM de Araucária retira do mercado do tráfico mais de 500kg de drogas, apreendidas na tarde desta 3ª feira (20) na Rodovia do Xisto

A Polícia Militar de Araucária apreendeu na tarde desta terça-feira (20/06) uma carga de aproximadamente meia tonelada de drogas que estava escondida dentro de um veículo abordado na Rodovia do Xisto, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal. Segundo a PM, o motorista seguia pela rodovia, sentido Araucária, quando em determinado momento fez uma ultrapassagem em local proibido, quase colidindo com carros que vinham em sentido contrário, o que chamou a atenção das equipes. Na tentativa de abordagem, o motorista empreendeu fuga, mas foi interceptado no km163.

Foto: Divulgação PM.

Na revista ao veículo foi encontrada a droga, sendo cerca de 80% de maconha, aproximadamente 15% de crack e 5% de cocaína (a quantidade oficial está sendo levantada pela polícia). Ainda de acordo com a PM, se chegasse ao mercado do tráfico, esse montante valeria o equivalente a aproximadamente um milhão de reais.

O motorista do veículo foi detido e levado à Delegacia de Araucária, onde relatou à equipe de plantão que estava trazendo a droga de Foz do Iguaçu e o destino final seria a cidade de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O suspeito disse ainda que para fazer este serviço receberia o valor de 5 mil reais e que esta não foi a primeira vez que transportou drogas, nas demais ele se deu bem.

Confira a live que o Popular realizou na Delegacia de Araucária: