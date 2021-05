PM faz mais uma apreensão de drogas nesta segunda-feira, 10 de maio

Foto: divulgação

A Polícia Militar de Araucária fez mais uma apreensão de drogas na cidade, na noite desta segunda-feira, 10 de maio. Durante um patrulhamento, a equipe abordou dois indivíduos suspeitos, e apreendeu com eles um tablete e embalagens contendo maconha. Um dos abordados informou aos policiais que estaria negociando a droga com um terceiro indivíduo, e informou as características e endereço do mesmo. Quando a PM se deslocava até o local informado, viu um sujeito com as características semelhantes as que foram informadas. O suspeito tentou correr ao perceber a presença policial, mas acabou sendo perseguido e alcançado por um dos PMs.

Na busca pessoal foi localizado com ele um tablete de maconha, cortado e embalado em fita adesiva, além de 150 reais. O suspeito informou que teria uma balança em sua casa, e indicou o local onde a guardava. Na residência, a esposa permitiu a entrada dos policiais e os acompanhou na revista. Segundo a PM, ela estava visivelmente nervosa e aparentava estar sob efeito de drogas. O marido contou à equipe que já teria sido preso anteriormente pelo crime de tráfico de drogas. No total a PM apreendeu 260 gramas de maconha, uma balança de precisão e 150 reais.