Na madrugada deste sábado, 04 de outubro, uma ação da Polícia Militar de Araucária resultou na prisão de duas pessoas por tráfico de drogas no bairro Iguaçu.

Durante um patrulhamento pela região, já conhecida pela intensa circulação de usuários de drogas, a equipe avistou uma mulher em atitude suspeita em frente a uma distribuidora. Na abordagem, seu companheiro estava dentro do estabelecimento e autorizou a entrada dos policiais.

No local foram encontradas duas buchas de cocaína próximas a uma caixa com sacolas, e um recipiente plástico escondido atrás de um freezer, com mais 14 porções da mesma substância. Ao todo, foram apreendidas 16 buchas de cocaína, somando 4,9 gramas. Também foram recolhidos R$745,00 em dinheiro, dois celulares e duas maquininhas de cartão.

Diante do flagrante, o casal recebeu voz de prisão, sendo encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Araucária para as providências cabíveis.