A Polícia Militar prendeu um homem na tarde desta sexta-feira (12), no bairro Capela Velha, durante o atendimento de uma ocorrência inicialmente registrada como violência doméstica

No local, os policiais conversaram com a vitima, que informou ter se envolvido em uma discussão com um amigo. De acordo com o relato, durante o desentendimento, ele teria feito ameaças de agressão utilizando um pedaço de pau. Ainda segundo a solicitante, ao tentar se defender, ela arremessou um objeto em direção ao homem, provocando um ferimento na perna.

Durante o atendimento da ocorrência, a mulher informou que o homem seria foragido da Justiça do Rio Grande do Sul. A equipe policial realizou consulta no sistema e confirmou a existência de dois mandados de prisão em aberto contra ele.

Devido ao ferimento, o homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento, onde recebeu cuidados. Após a liberação médica, ele foi conduzido à Delegacia, onde os mandados de prisão foram cumpridos.