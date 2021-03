PM prende homem com tablete de maconha no Thomaz Coelho

Foto: divulgação

Uma equipe da Polícia Militar fazia rondas pela rua Rodrigo Pereira Gomes, no bairro Thomaz Coelho, nesta segunda-feira, 29 de março, quando percebeu dois indivíduos em atitudes suspeitas. Quando viram a viatura, eles começaram a andar em direções opostas. Na tentativa de abordagem, ambos tentaram fugir, um acabou sendo contido por um dos policiais, com a ajuda de populares que estavam próximos. O homem resistiu à prisão, e a todo instante tentava dar socos e chutes, chegando a causar arranhões e escoriações nos PMs. O outro suspeito fugiu pulando os muros das residências, e não foi localizado.

Durante a revista pessoal foi localizado dentro do calção do detido um tablete de maconha pesando 200 gramas. Ele assumiu que a droga era dele, que teria comprado em Curitiba a alguns dias atrás, mas comentou ainda que não iria falar mais nada para a polícia. O homem foi levado para a Delegacia de Araucária, juntamente com a droga apreendida, para procedimentos cabíveis.