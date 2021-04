PM prende mais um traficante no bairro Thomaz Coelho

Foto: divulgação

Mais um traficante foi preso pela Polícia Militar na madrugada de sábado, 3 de abril, na rua Pedro José Saad, no Thomaz Coelho. Uma equipe fazia um patrulhamento pelo bairro, em uma região conhecida como ponto de tráfico, quando viu dois indivíduos perto do muro de uma casa de esquina, um deles entregando algo para o outro. Ao perceberem a presença da viatura, ficaram nervosos e saíram correndo. Um dos suspeitos dispensou uma sacola plástica e em seguida correu para dentro do terreno da residência, enquanto o outro saiu correndo pela rua. Os policiais decidiram ir atrás do sujeito que havia dispensado a sacola e tentaram abordá-lo, mas ele não acatou e seguiu até os fundos da residência, onde fugiu por uma janela que estava aberta, pulou o muro e acessou o terreno vizinho.

Nesse momento, a equipe retornou para a rua e viu o momento em que ele escalava um muro alto, depois se jogou para o terreno do vizinho, onde foi possível ouvir um grito, porque o suspeito havia se machucado na queda. Ainda assim, ele tentou se evadir procurando acesso ao portão da frente do terreno vizinho, mas foi surpreendido pelos PMs e acabou se entregando. Ao verificar a sacola que havia dispensado, constatou-se que dentro havia maconha. Na busca pessoal também localizado no bolso da sua calça, um pacote plástico transparente contendo diversos pinos de cocaína e uma quantia em dinheiro trocado. O suspeito assumiu que estava vendendo drogas em sua residência, cobrando R$10,00 por cada pino de cocaína, e a maconha ele negociava conforme o interesse do comprador. Disse ainda que outro indivíduo não identificado, seria o responsável pelo abastecimento da droga e recolhimento do dinheiro.

A PM acionou o Siate para atender o abordado, porque ele reclamava a todo instante que estava com muita dor na perna. Enquanto aguardavam a chegada da ambulância, os policiais questionaram o indivíduo para saber se no interior da casa teria mais entorpecentes e a resposta foi positiva. Ele liberou a entrada da equipe para fazer buscas e mostrou que no que seu quarto tinha uma embalagem plástica transparente contendo mais uma quantidade de maconha, além de três balanças de precisão que estavam em cima da cama e um rolo de papel filme transparente, juntamente com uma faca, usada para fracionar a droga.Com a chegada do Siate, o indivíduo foi encaminhado para o Hospital do Trabalhador, em Curitiba, onde passaria por uma cirurgia no joelho fraturado. Após receber alta, será apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Araucária para os devidos procedimentos. As drogas foram levadas para a DP e totalizaram 700 gramas de maconha, distribuídas em 4 embalagens plásticas e 1 tablete e 30 pinos de cocaína, pesando 10 gramas no total.