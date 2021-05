PM quebra ponto de tráfico no bairro Passaúna

Por volta das 10h22 horas de sexta-feira, 7 de maio, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência na rua Maria Stigar Ribinski, no bairro Passaúna, após ter recebido várias denúncias de que no endereço estava ocorrendo tráfico de drogas. As denúncias também davam conta de que na biqueira estariam sendo vendidas drogas como maconha, cocaína e crack. A movimentação seria intensa nos períodos da noite e da madrugada. Diante das informações recebidas, a PM foi até o endereço, e ao chegar em frente a uma das casas, visualizou dois indivíduos debruçados sobre o muro. Um terceiro estava no portão aberto, e ao perceber a aproximação da viatura, imediatamente correu para dentro da residência, dispensando objetos que estavam no bolso da calça e jogando-os no chão.

Os policiais saíram no seu encalço e conseguiram alcançá-lo. Ele ainda tentou dispensar outro objeto que estava no bolso da calça. O suspeito foi abordado e com ele foi localizada uma porção grande de cocaína, pesando cerca de 36 gramas, que estava no bolso traseiro da sua calça. Também havia a quantia de R$ 612 em notas trocadas. Após a busca pessoal, a PM constatou que os objetos que ele havia dispensado perto do portão da casa eram seis pinos e uma bucha de cocaína, totalizando 2,3g e uma sacola de mercado, com uma quantidade de maconha, pesando 50 gramas. Questionada sobre os fatos, a dona da casa disse que não tinha conhecimento de nada, e que apenas cedia a casa para o abordado tomar banho. Ela autorizou buscas na residência, mas nada de ilícito foi encontrado. Diante das evidências, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Araucária para as providências necessárias.

Publicado na edição 1261 – 13/05/2021