Polícia Civil de Araucária apreende caminhão com mais de 320 kg de maconha

Foto: divulgação

A Polícia Civil de Araucária apreendeu na tarde de segunda-feira, 26 de julho, um caminhão carregado com mais de 320 quilos de maconha e prendeu o motorista, por suspeita de tráfico de drogas. Segundo o delegado Tiago Wladyka, a Delegacia recebeu uma denúncia anônima de que o veículo, com identificação da empresa Frimesa, que transportava a droga, estaria estacionado em um posto de combustível, localizado no Município.

“Identificamos o caminhão no momento em que ele saía do posto e quando o motorista percebeu a presença da equipe policial, ficou bastante nervoso. Saímos no seu encalço e conseguimos fazer a abordagem. Na revista, acabamos encontrando a maconha, escondida da parte interna da caçamba”, disse o delegado.

Ainda conforme a polícia, o caminhão com a droga foi apreendido e juntamente com seu condutor, encaminhado para a Delegacia de Araucária. “O motorista foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas”, acrescentou Wladyka.