Polícia Civil ministra palestra para agentes de segurança pública sobre violência doméstica

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou nesta terça-feira (08/04) uma palestra na sede da Guarda Municipal de Araucária, para agentes de segurança locais e de outros municípios, com foco no atendimento a ocorrências de vítimas de violência doméstica. A palestra fez parte do 1° curso de Patrulha Maria da Penha promovido pela GM, que visa a capacitação de guardas municipais no atendimento e combate à violência doméstica e familiar.

A apresentação foi ministrada pelos agentes de Polícia Judiciária da Delegacia da Mulher de Araucária, Giovana Laba de Jesus e Kelvin Nogueira Gomes. Conforme Giovana, a palestra abordou temas essenciais relacionados ao primeiro atendimento às vítimas, como a correta coleta de vestígios. “Também abordamos o tema do tratamento humanizado, o correto preenchimento das informações no Boletim de Ocorrência e os seus efeitos ao longo da investigação”, explica.

O policial civil Kelvin Goms afirmou que o evento contou com a participação de cerca de 35 agentes de segurança pública. “Entre eles estavam guardas municipais dos municípios de Araucária, Colombo, Campo Largo, Pinhais, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, Telêmaco Borba, além de policiais militares que atuam na região de Pinhais”, completou.

