Polícia Civil prende cinco suspeitos de envolvimento com homicídio ocorrido no Capela Velha

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu na manhã desta sexta-feira, 02 de agosto, três homens, de 22, 26 e 35 anos, e duas mulheres, de 24 e 53, investigados por envolvimento no homicídio de Adalberto Gonçalves do Santos, 39 anos, ocorrido no dia 1º de julho, no bairro Capela Velha.

Segundo as investigações, o crime foi provocado por um desentendimento, supostamente pela venda de drogas. A vítima sofreu agressões físicas seguidas de disparo de arma de fogo e sua namorada e um amigo, que estavam no local, também foram agredidos, mas sobreviveram.

“Assim que o fato foi comunicado, foi instaurado o inquérito policial, que culminou na realização de diversas diligências que nos levaram à identificação das pessoas envolvidas na prática criminosa”, conta o delegado da PCPR Felipe Martins.

Ao todo foram cumpridos cinco mandados de prisão temporária e seis de busca e apreensão contra os alvos da investigação. Durante a ação também foram apreendidos uma arma de fogo, munições e celulares. O armamento será encaminhado à perícia a fim de verificar se foi utilizado para a prática do crime.

Um dos investigados, que estava em posse da arma, também foi autuado em flagrante. A PCPR prossegue com as diligências, a fim de concluir o inquérito policial. Os cinco envolvidos foram encaminhados ao sistema penitenciário.

Sobre o crime

Adalberto Gonçalves do Santos foi morto por volta da uma hora da madrugada de 1º de julho, na Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Jardim Israelense, bairro Capela Velha. A Guarda Municipal de Araucária foi acionada por populares, enquanto fazia patrulhamento preventivo naquela comunidade. As testemunhas contaram que quatro indivíduos, sendo dois homens e duas mulheres, teriam agredido uma mulher e dois homens, e um deles seria Adalberto.

A vítima feminina contou para os agentes que após cometerem o crime, os bandidos teriam roubado o Renault Sandero de cor vermelha, pertencente a Adalberto, e fugido sentido ignorado. O veículo foi encontrado na mesma tarde do dia do crime, pela GMA, no Capela Velha. O carro estava abandonado no local, trancado e sem as chaves, e quando consultadas, as placas acusaram se tratar de um carro roubado.