Polícia Civil prende homem de 44 anos por furto de combustível

A prática de furto de combustível está cada vez mais recorrente. Podemos dizer que isso está acontecendo uma vez a cada semana, mas felizmente os policiais da região perseveram no patrulhamento, assim proporcionando segurança aos cidadãos.

Na última quinta-feira (03/08), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) recebeu uma denúncia de roubo de combustível. No local, os policiais prenderam um homem de 44 anos por furto qualificado.

De acordo com informações, quando foi abordado pelos agentes, o sujeito que estava abastecendo seu caminhão, acabou fugindo do local, o que resultou em uma perseguição policial. O homem tentou se embrenhar em um matagal existente na região, porém foi pego pelos policiais. O caminhão foi apreendido e o suspeito encaminhado à Delegacia de Polícia de Araucária para as providências necessárias.

Denúncias

A Polícia Civil solicita a colaboração da população com informações que auxiliem nas investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197 da PCPR, ou 181 do Disque-Denúncia.