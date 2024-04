Polícia Civil prende homem em flagrante por tráfico de drogas em Araucária

A Polícia Civil do Paraná prendeu em flagrante um homem de 24 anos, por tráfico de drogas. A prisão aconteceu nesta quarta-feira (17/04), em Araucária.

De acordo com o delegado da PCPR, Felipe Martins, as diligências foram iniciadas após a equipe se deparar com o suspeito praticando o crime. “A equipe da unidade realizava diligências referentes à investigação de um homicídio, quando se deparou com o autor. Este conduzia uma motocicleta em via pública e parou em determinado momento para fazer a venda da droga a uma mulher”, explica Martins.

Durante a ação foram apreendidos dois celulares, uma motocicleta e quatro gramas de cocaína. Diante disso, os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Araucária. A mulher foi autuada pela prática de posse de droga para consumo próprio e liberada em seguida. Já o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário para os procedimentos necessários.

Denúncias

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações de tráfico de drogas. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197 da PCPR, ou 181 do Disque-Denúncias.