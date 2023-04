Polícia Civil prende homem que estuprou criança em chácara da área rural de Araucária

Policiais civis da Delegacia de Araucária prenderam na tarde desta quarta-feira (05/04), Rogério Gomes, 55 anos, acusado de molestar uma criança desde que ela tinha 6 anos de idade – hoje ela está com 9 anos. Rogério é casado com a tia da menor e a atraía para sua chácara, localizada na área rural de Araucária, onde praticava os abusos. A prisão aconteceu no bairro Boqueirão, em Curitiba.

Segundo a DP, tudo começou quando a mãe da criança notou um comportamento estranho na filha, que não conseguia conversar. Ela então deu um diário para a menina e começou a ler todas as noites, foi aí que descobriu o que estava ocorrendo. A genitora procurou o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes – NUCRIA, que realizou uma escuta especializada com a criança, elaborou um relatório técnico confirmando os abusos e encaminhou para o delegado Tiago Wladyka, titular da DP de Araucária.

Após tomar ciência dos fatos, o delegado ouviu testemunhas e a mãe da criança, que revelou que ela e uma prima também foram vítimas de Rogério Gomes há cerca de 20 anos. Na época dos fatos ela tinha 9 anos, já a prima tinha entre 9 e 10 anos de idade quando também foi vítima do abusador. Ele ameaçava matar as crianças e suas famílias se alguém ficasse sabendo.

Com todas as provas coletadas durante o inquérito, o delegado Tiago Wladyka representou à juíza da Vara Criminal de Araucária pela prisão preventiva de Rogério, que foi decretada. Com os mandados de prisão, busca e apreensão em mãos (tanto para casa quanto para chácara de Rogério), Wladyka e seus investigadores conseguiram prendê-lo.

Durante as buscas os policiais civis também encontraram um revólver calibre .32 e uma espingarda, armas pertencentes a Rogério. O homem foi preso e ouvido na DP de Araucária e posteriormente transferido para a Cadeia Pública da cidade, onde permanece à disposição da Justiça.