Polícia instaura inquérito sobre assassinato de homem de 28 anos no Capela Velha

A Delegacia de Araucária instaurou inquérito para investigar o assassinato de Marcos Cesar Costa Neto, 28 anos, ocorrido na noite de sábado (20/05), na rua Coleiro, bairro Capela Velha. Segundo o delegado Tiago Wladyka, as investigações estão em andamento, porém ainda não apontaram a autoria do crime.

Marcos foi morto com vários tiros e ficou caído em via pública, ao lado do corpo, de acordo com relatório da Guarda Municipal, havia sete cápsulas de cal. 9mm deflagradas. No local do crime, testemunhas teriam dito que o autor dos disparos estava de bicicleta e acompanhado por um veículo Gol de cor prata.

Edição n. 1364