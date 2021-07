Polícia Militar acaba com festinha clandestina na zona rural

Uma festa clandestina, com cerca de 60 pessoas aglomeradas, fazendo uso de bebidas alcoólicas, que rolava na rua Pedro Euzébio Lemos, área rural de Araucária, na madrugada deste domingo, 11 de julho, não acabou bem. A baderna deixou os vizinhos incomodados e eles resolveram acionar a Polícia Militar. Devido ao grande número de convidados, três viaturas foram deslocadas para atender a ocorrência. Ao chegar no local, a PM constatou que se tratava de uma chácara. Seguranças que estavam no portão tentaram impedir a entrada das equipes, porém depois de serem orientados sobre a possível responsabilização criminal caso obstruíssem o trabalho policial, os mesmos acabaram abrindo o portão.

Nos fundos da chácara havia um barracão, com cerca de 400 metros, onde acontecia a festinha, com várias pessoas aglomeradas e som alto. Os policiais fizeram a abordagem e nada de ilícito foi localizado com os convidados. Todos foram dispersados e a PM orientou o responsável pelo local sobre o descumprimento do decreto estadual em vigor, e explicou que ele seria encaminhado para a sede da 2ª Cia da PM de Araucária para confecção de termo circunstanciado de infração penal. O dono da chácara cometeu infração de medida sanitária, foi liberado após assinatura do termo de compromisso, mas terá que se apresentar em juízo.