Polícia Militar de Araucária recupera carro roubado e prende homem com mandado

A 2ª Cia da Polícia Militar do Paraná prendeu um homem com mandado de prisão em aberto e recuperou um veículo roubado na tarde de quarta-feira (01/11), na PR 423, entrada para a área rural de Colônia Cristina. A equipe foi acionada pelo departamento de trânsito, para prestar apoio em um acidente no local, envolvendo um veículo Fiat Cronos. O motorista havia saído da pista e colidido com uma árvore.

Quando o trânsito parou para prestar socorro, viram um indivíduo saindo do veículo, ele apresentava um corte na testa e correu em direção à mata. Ao verificar a numeração do chassi do Cronos, a equipe constatou que se tratava de um “clone” e que o verdadeiro carro estava com alerta de roubo na data de 24/10/2023.

Quando a PM fazia a remoção do veículo, visualizou o indivíduo e ao checar seus dados no sistema SESP, apareceu um mandado de prisão em seu desfavor. Diante dos fatos, ele foi encaminhado, juntamente com o veículo, para a Delegacia de Araucária para as devidas providências.

Edição n.º 1387