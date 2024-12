Polícia prende em flagrante o suposto autor de homicídio ocorrido no Boqueirão

No final da tarde de segunda-feira (16/12), a Polícia Civil do Paraná, com apoio da Delegacia de Araucária, prendeu em flagrante o suposto autor do homicídio de Deyvid Miguel Calazans Santos, 20 anos, ocorrido na madrugada do dia 16, no bairro Boqueirão, em Araucária. A prisão aconteceu no bairro Lindoya, em Curitiba, para onde o suspeito, de 26 anos, havia fugido após cometer o crime.

Segundo apurado nas investigações, o atirador chegou à casa da vítima com outra pessoa, que conduzia uma motocicleta, entrou na residência e efetuou vários disparos de arma de fogo contra Deyvid, que veio a óbito no local. A delegacia foi comunicada logo após o fato, iniciando as diligências que perduraram durante a madrugada e todo o dia de ontem.

Após ser preso, o suspeito assumiu a autoria do fato, e a polícia confirmou que a motivação se deu em razão de desavença com outro familiar que estava na casa da vítima. Ele foi encaminhado para a Cadeia Pública de Curitiba, onde aguarda a audiência de custódia.

O delegado de Araucária representou pela conversão da prisão em flagrante para preventiva e as diligências prosseguem, no sentido de colher mais elementos que possam levar a identificação do condutor da motocicleta e a apreensão da arma utilizada para matar Deyvid.

Relembre o crime

Deyvid Miguel Calazans Santos foi morto na madrugada desta segunda-feira (16), na rua Wanda Fila, no bairro Boqueirão. Conforme o boletim de ocorrência da Guarda Municipal, a esposa da vítima relatou que estava em casa com seu marido, quando ouviu o som de uma motocicleta se aproximando. Logo após, um homem armado invadiu a residência enquanto o outro esperava do lado de fora. O suspeito que entrou na residência atirou em Deyvid, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A companheira ainda relatou aos GMs que o marido pode ter sido morto por engano, já que sua irmã, que teria ido até sua casa na noite anterior ao crime, tinha uma dívida com uma mulher conhecida na região, e esta já teria feito ameaças a ela. Para a esposa, não havia dúvidas naquele momento, de que o alvo era sua irmã e não Deyvid.