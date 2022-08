Policiais militares fazem surpresa para garoto de 10 anos no dia do seu aniversário

O garoto Vinícius Padilha Siqueira, de 10 anos, é mais um dos tantos fãs mirins da Polícia Militar der Araucária. No dia 7 de agosto ele fez aniversário e foi presenteado com a visita dos seus amigos de farda, os soldados Luiz Carlos e Luiz Maia. Além da visita, Vinicius ganhou da família uma gandola (parte do uniforme militar), foi convidado a dar um passeio de viatura e pelo rádio da PM recebeu os parabéns dos policiais da Central Copom. “Ele ficou tão emocionado que nem dá pra descrever em palavras. Amou tudo. Seu sonho sempre foi ser policial e agradecemos o carinho e a humildade com que os soldados Luiz Carlos e Luiz Maia o trataram, com certeza ele se lembrará disso para sempre”, comentou a mãe.

Mara confessou que ela mesma sempre amou a polícia e queria ter sido uma policial, mas como se casou muito nova e teve três filhos, acabou não estudando mais. “Mas eu sempre falava que um dos meus filhos iria ser policial e um dia o Vinícius falou para mim que gostava muito da polícia e queria ser policial porque via o quanto eu gostava e queria dar esse orgulho pra mim”, disse a mãe emocionada.

Para o soldado Maia, a visita surpresa no aniversário do garoto também foi uma experiência sem igual. “Naquele dia fomos informados que a nossa base havia recebido um telefonema muito especial, onde o garoto Vinicius, fã da Polícia Militar, estaria fazendo aniversário e seu primo Everton queria muito lhe fazer uma surpresa. Pediu se poderíamos estar presente na festa. Então nos deslocamos até a casa da família, no Centro. Até então, ninguém além do primo sabia de nada e foi uma linda surpresa, o garoto ficou emocionado. Cantamos os parabéns e o levamos pada dar uma volta na viatura, o pessoal da nossa base também lhe parabenizou via rádio e foi tudo muito especial”, comentou Maia.

Foto – divulgação

Texto: Maurenn Bernardo