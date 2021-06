Posto de combustíveis Força do Óleo retoma atividades

Rafael de Lima (gerente do posto), com Valdriano e Sandra Bicudo (sócios da Força do Óleo). Foto: Marco Charneski

A empresa Auto Posto Força do Óleo III, estabelecida na rua Pedro de Alcântara Meira, 218, no bairro Fazenda Velha, que estava fechada desde o dia 1º de fevereiro último, voltou a atender normalmente na quinta-feira, dia 10. O estabelecimento, em atividade desde 15 de abril de 2015, e portador do CNPJ 22.262.555/0001-44, foi interditado por conta de uma questão judicial envolvendo a empresa Auto Posto Palomar (antiga proprietária do fundo de comércio).

O referido processo contra a Palomar, que funcionava com outro CNPJ, ocorreu por falta de pagamento a fornecedores, tendo como consequência dessas pendências, sua falência decretada a pedido de credores. A ação judicial acabou por ocasionar a lacração do Posto Força do Óleo, bem como o confisco de toda a mercadoria e equipamentos do estabelecimento, levados posteriormente a leilão, mesmo sendo todos os equipamentos pertencentes ao proprietário do imóvel locado à empresa Força do Óleo III.

Diante do impedimento em poder funcionar, a Força do Óleo entrou com uma ação judicial tentando reverter a decisão, a qual no último dia 7 de maio, recebeu parecer favorável com autorização de retomada das atividades pela Força do Óleo.

Mesmo com as portas fechadas, a empresa continuou honrando com seus compromissos, tais como aluguel do imóvel e impostos, e inclusive mantendo o quadro de funcionários.

Tudo novo

Todo repaginado, o posto Força do Óleo voltou a atender seus clientes no último dia 10. Foto: Marco Charneski

Para a retomada das atividades, o Posto Força do Óleo passou por uma repaginada. Reformou a estrutura da loja de conveniências e repôs os equipamentos necessários ao funcionamento para o bom atendimento dedicado a seus clientes.

Publicado na edição 1266 – 17/06/2021